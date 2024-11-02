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Определились все полуфинальные пары «Мастерса» в Париже

Определились все полуфинальные пары «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 2 ноября, завершились четвертьфинальные матчи финала хардового турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми полуфинальными парами.

Теннис. ATP-1000, Париж, Франция. 1/2 финала:

  • Александр Зверев (Германия) — Хольгер Руне (Дания);
  • Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция).

Турнир категории «Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл девятую ракетку мира болгарина Григора Димитрова.

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