Определились все полуфинальные пары «Мастерса» в Париже

Сегодня, 2 ноября, завершились четвертьфинальные матчи финала хардового турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми полуфинальными парами.

Теннис. ATP-1000, Париж, Франция. 1/2 финала:

Александр Зверев (Германия) — Хольгер Руне (Дания);

Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция).

Турнир категории «Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл девятую ракетку мира болгарина Григора Димитрова.