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Нина Стоянович — Полина Кудерметова, результат матча 2 ноября 2024, счет 1:2 (7:5, 4:6, 3:6), 1/4 финала WTA-250 в Мериде

Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мериде, переиграв Нину Стоянович
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В ночь с 1 на 2 ноября мск на женском хардовом турнире категории WTA-250 в мексиканской Мериде завершился матч 1/4 финала. 133-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова победила в трёх сетах 560-ю в мировой классификации Нину Стоянович из Сербии — 5:7, 6:4, 6:3.

Мерида. 1/4 финала
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Нина Стоянович
560
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 3
5 		6 6
         
Полина Кудерметова
133
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Кудерметова пять раз подала навылет, допустив 11 двойных ошибок, и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Стоянович выполнила шесть эйсов при трёх двойных ошибках и выиграла за матч 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В полуфинале турнира WTA-250 в Мериде Полина Кудерметова сыграет со 111-й ракеткой мира американкой Энн Ли.

Календарь WTA-250 в Мериде
Турнирная сетка WTA-250 в Мериде

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