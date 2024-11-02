Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мериде, переиграв Нину Стоянович
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В ночь с 1 на 2 ноября мск на женском хардовом турнире категории WTA-250 в мексиканской Мериде завершился матч 1/4 финала. 133-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова победила в трёх сетах 560-ю в мировой классификации Нину Стоянович из Сербии — 5:7, 6:4, 6:3.
Мерида. 1/4 финала
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
560
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
133
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Кудерметова пять раз подала навылет, допустив 11 двойных ошибок, и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Стоянович выполнила шесть эйсов при трёх двойных ошибках и выиграла за матч 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных.
В полуфинале турнира WTA-250 в Мериде Полина Кудерметова сыграет со 111-й ракеткой мира американкой Энн Ли.
Видео: Главные трофеи российского тенниса
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