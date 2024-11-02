Диана Шнайдер — Лейла Фернандес: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Гонконге
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Сегодня, 2 ноября, на турнире категории WTA-250 в Гонконге пройдёт матч 1/2 финала, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 32-ю строчку в мировом рейтинге.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся не ранее 10:30 мск.
Гонконг. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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32
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Шнайдер и Фернандес провели между собой два матча на турнирах WTA (оба — на харде), в которых победы одержала канадская теннисистка.
Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является канадка Лейла Фернандес, в прошлогоднем финале обыгравшая чешскую теннисистку Катержину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).
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