Диана Шнайдер — Лейла Фернандес: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Гонконге

Сегодня, 2 ноября, на турнире категории WTA-250 в Гонконге пройдёт матч 1/2 финала, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 32-ю строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся не ранее 10:30 мск.

Шнайдер и Фернандес провели между собой два матча на турнирах WTA (оба — на харде), в которых победы одержала канадская теннисистка.

Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является канадка Лейла Фернандес, в прошлогоднем финале обыгравшая чешскую теннисистку Катержину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).