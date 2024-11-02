Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфинальные пары на турнире WTA-250 в Мериде

Определились полуфинальные пары на турнире WTA-250 в Мериде
Комментарии

На хардовом турнире категории WTA-250 в мексиканской Мериде завершились матчи четвертьфинальной стадии. Таким образом, стали известны полуфинальные пары. В обоих матчах сыграют российские теннисистки.

Мерида, хард. 1/2 финала:

Полуфинальные матчи запланированы на субботу, 2 ноября, и начнутся не ранее 20:00 мск.

Соревнования в Мексике проходит с 28 октября по 3 ноября. Общий призовой фонд составляет $ 267 тыс. Действующей победительницей турнира является итальянка Камила Джорджи, которая в финальном матче прошлого года одолела Ребекку Петерсон из Швеции.

Сетка турнира в Мериде
Календарь турнира в Мериде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android