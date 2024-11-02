Определились полуфинальные пары на турнире WTA-250 в Мериде

На хардовом турнире категории WTA-250 в мексиканской Мериде завершились матчи четвертьфинальной стадии. Таким образом, стали известны полуфинальные пары. В обоих матчах сыграют российские теннисистки.

Мерида, хард. 1/2 финала:

Полина Кудерметова (Россия) - Энн Ли (США);

Алина Корнеева (Россия) - Зейнеп Сёнмез (Турция).

Полуфинальные матчи запланированы на субботу, 2 ноября, и начнутся не ранее 20:00 мск.

Соревнования в Мексике проходит с 28 октября по 3 ноября. Общий призовой фонд составляет $ 267 тыс. Действующей победительницей турнира является итальянка Камила Джорджи, которая в финальном матче прошлого года одолела Ребекку Петерсон из Швеции.