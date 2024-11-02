Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Приданкина и Екатерина Яшина проиграли в полуфинале парного турнира в Цзюцзяне

Елена Приданкина и Екатерина Яшина проиграли в полуфинале парного турнира в Цзюцзяне
Комментарии

Российские теннисистки Елена Приданкина и Екатерина Яшина не смогли пробиться в финал парного турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). В матче 1/2 финала они уступили дуэту Катаржина Питер (Польша)/Фанни Штолляр (Венгрия) со счётом 1:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Россиянки один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету их соперниц три эйса, одна двойная ошибка и пять выигранных брейк-пойнтов из пяти. Они не сделали ни одного эйса.

Катаржина Питер и Фанни Штолляр в матче за титул в парном разряде соревнований в Цзюцзяне сыграют с дуэтом Ханьюй Го (Китай)/Моюка Учижима (Япония).

Материалы по теме
Камилла Рахимова обыграла Елену Приданкину и вышла в 1/4 финала в Цзюцзяне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android