«Стараюсь об этом не думать». Карен Хачанов — об удачном периоде в карьере

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал факт, что за последние три недели выиграл титул в Алма-Ате (Казахстан), вышел в финал в Вене (Австрия) и дошёл как минимум до полуфинала на «Мастерсе» в Париже (Франция). Россиянин выиграл 12 из последних 13 матчей.

«Если честно, я стараюсь об этом не думать. Когда чувствуешь верный ритм, импульс, то просто хочешь наслаждаться моментом и продолжать играть так же, только немного меняя тактику под другого соперника. Но играешь с той же верой, с энтузиазмом и наслаждением», — приводит слова Хачанова сайт ATP.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Карен Хачанов поспорит с французом Уго Умбером.