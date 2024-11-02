Алина Корнеева и Полина Кудерметова впервые сыграют в полуфиналах турнира уровня WTA

Российские теннисистки Алина Корнеева и Полина Кудерметова вышли в свои дебютные полуфиналы в карьерах на турнире уровня WTA. Обе спортсменки играют на соревнованиях WTA-250 в Мериде (Мексика).

В матче 1/4 финала 17-летняя Алина Корнеева, занимающая 254-ю строчку мирового рейтинга, обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (6:3, 6:1). За выход в финал она поспорит с турчанкой Зейнеп Сёнмез.

В четвертьфинале 133-я ракетка мира 21-летняя Полина Кудерметова одолела представительницу Сербии Нину Стоянович (5:7, 6:4, 6:3). В 1/2 финала россиянка сыграет с американкой Энн Ли.

Турнир в Мериде с призовым фондом $ 267 082 проходит с 28 октября по 3 ноября.