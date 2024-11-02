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Алина Корнеева и Полина Кудерметова впервые сыграют в полуфиналах турнира уровня WTA

Алина Корнеева и Полина Кудерметова впервые сыграют в полуфиналах турнира уровня WTA
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Российские теннисистки Алина Корнеева и Полина Кудерметова вышли в свои дебютные полуфиналы в карьерах на турнире уровня WTA. Обе спортсменки играют на соревнованиях WTA-250 в Мериде (Мексика).

В матче 1/4 финала 17-летняя Алина Корнеева, занимающая 254-ю строчку мирового рейтинга, обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (6:3, 6:1). За выход в финал она поспорит с турчанкой Зейнеп Сёнмез.

Мерида. 1/4 финала
02 ноября 2024, суббота. 07:20 МСК
Сара Соррибес-Тормо
103
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Алина Корнеева
254
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

В четвертьфинале 133-я ракетка мира 21-летняя Полина Кудерметова одолела представительницу Сербии Нину Стоянович (5:7, 6:4, 6:3). В 1/2 финала россиянка сыграет с американкой Энн Ли.

Мерида. 1/4 финала
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Нина Стоянович
560
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 3
5 		6 6
         
Полина Кудерметова
133
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Турнир в Мериде с призовым фондом $ 267 082 проходит с 28 октября по 3 ноября.

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