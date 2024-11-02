Алина Корнеева и Полина Кудерметова впервые сыграют в полуфиналах турнира уровня WTA
Поделиться
Российские теннисистки Алина Корнеева и Полина Кудерметова вышли в свои дебютные полуфиналы в карьерах на турнире уровня WTA. Обе спортсменки играют на соревнованиях WTA-250 в Мериде (Мексика).
В матче 1/4 финала 17-летняя Алина Корнеева, занимающая 254-ю строчку мирового рейтинга, обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (6:3, 6:1). За выход в финал она поспорит с турчанкой Зейнеп Сёнмез.
Мерида. 1/4 финала
02 ноября 2024, суббота. 07:20 МСК
103
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
254
Алина Корнеева
А. Корнеева
В четвертьфинале 133-я ракетка мира 21-летняя Полина Кудерметова одолела представительницу Сербии Нину Стоянович (5:7, 6:4, 6:3). В 1/2 финала россиянка сыграет с американкой Энн Ли.
Мерида. 1/4 финала
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
560
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
133
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Турнир в Мериде с призовым фондом $ 267 082 проходит с 28 октября по 3 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2024
-
10:28
-
10:24
-
10:15
-
09:58
-
09:41
-
09:38
-
09:30
-
09:10
-
08:59
-
08:30
-
07:02
-
00:57
-
00:49
-
00:37
-
00:32
-
00:14
-
00:01
- 1 ноября 2024
-
23:54
-
23:49
-
23:41
-
23:35
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:35
-
22:27
-
21:58
-
21:51
-
21:38
-
21:26
-
21:07
-
20:48
-
20:42