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Хольгер Руне прокомментировал свои шансы на попадание на Итоговый турнир ATP

Хольгер Руне прокомментировал свои шансы на попадание на Итоговый турнир ATP
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне признался, что не рассматривает квалификацию на Итоговый турнир ATP как свою цель.

«Честно говоря, это не моя цель. Я хочу преуспеть здесь, в Париже, потому что этот турнир значит для меня всё. Именно тут всё началось несколько лет назад. Когда закончится турнир в Париже, посмотрим, что произойдет, но я определённо сосредоточен на 100%», — приводит слова Руне Punto de Break.

Хольгер Руне будет сохранять шансы на попадание на Итоговый турнир, который пройдёт в Турине, если выиграет титул на «Мастерсе» в Париже. Он заявлен на соревнования в австрийском Метце на следующей неделе.

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