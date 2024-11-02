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Крис Эверт оценила выбор Еленой Рыбакиной в пользу экс-тренера Новака Джоковича

Крис Эверт оценила выбор Еленой Рыбакиной в пользу экс-тренера Новака Джоковича
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Бывшая теннисистка победительница 18 турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт отреагировала на новость о сотрудничестве хорвата Горана Иванишевича с пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Хороший человек, хороший выбор», — написала Эверт в своём аккаунте в соцсетях и добавила три эмодзи «аплодисменты».

Ранее Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Стефано Вуковым. Иванишевич в конце марта прекратил сотрудничество с сербским теннисистом 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.

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