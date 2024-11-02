Александр Зверев: даже если я завершу сезон впереди Алькараса, он и Синнер — №1 и №2

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о лидерстве итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса в мужском теннисе.

«Сейчас они, наверное, номер 1 и номер 2. Как вы знаете, они оба выиграли по два турнира «Большого шлема» в этом году, так что в этом нет никаких сомнений. Даже если я завершу этот сезон впереди Карлоса, что всё ещё возможно, я всё равно верю, что они №1 и №2, просто по своим достижениям», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Зверев может обойти Алькараса в рейтинге уже на следующей неделе. Для этого немцу необходимо выйти в финал «Мастерса» в Париже (Франция).