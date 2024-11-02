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В академии тренера Алькараса постелили такие же корты, как на Итоговом чемпионате в Турине

В академии тренера Алькараса постелили такие же корты, как на Итоговом чемпионате в Турине
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Для подготовки второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса к Итоговому чемпионату ATP — 2024 в академии Хуан-Карлоса Ферреро постелили такой же корт, как в итальянском Турине, где пройдут соревнования. Об этом сообщает Tennis Temple.

Напомним, Алькарас проиграл представителю Франции Уго Умберу (1:6, 6:3, 5:7) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Своё поражение он объяснил очень быстрым кортом, к которому не успел привыкнуть за время подготовки к турниру.

Карлос Алькарас и Хуан-Карлос Ферреро сотрудничают с 2019 года. Под руководством тренера Карлос Алькарас в 19 лет стал первым теннисистом, рождённым в XXI веке, который выиграл турнир «Большого шлема» и стал первой ракеткой мира.

Итоговый чемпионат ATP пройдёт с 13 по 20 ноября. Алькарас ни разу не выигрывал турниры в закрытых помещениях.

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