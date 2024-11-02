Александр Зверев: в 2022 году я двигался к званию первой ракетки мира

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что мог стать первой ракеткой мира в 2022 году, если бы не получил травму во время «Ролан Гаррос».

«Считаю, что в 2022 году я двигался в направлении к званию первой ракетки мира. Я начал сезон очень хорошо, и на «Ролан Гаррос» чувствовал, что это мой шанс, возможно, выиграть свой первый турнир «Большого шлема» и стать номером один в мире.

Но потом случилось то, что случилось. Всё вышло из-под моего контроля, поэтому я всегда говорю, что взял двухлетний перерыв от того, чтобы быть одним из лучших игроков в мире. В 2022 году я, очевидно, больше не играл, а 2023 год был сезоном моего возвращения. Я не был претендентом на победу в турнирах «Большого шлема» и на победу в крупных турнирах», — сказал Зверев на пресс-конференции.