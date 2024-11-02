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Новак Джокович поддержал жертв и пострадавших в трагедии в Нови-Саде

Новак Джокович поддержал жертв и пострадавших в трагедии в Нови-Саде
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выразил слова поддержки жертвам и пострадавшим трагического события в сербском городе Нови-Сад.

1 ноября на вокзале в Нови-Саде обрушился 50-метровый бетонный козырёк. Изначально сообщалось о восьми жертвах. Позже стало известно, что число погибших под обрушившимся бетонным козырьком вокзала увеличилось до 14 человек.

«Моё сердце сочувствует всем, кого затронула трагедия в Нови-Саде. Наши глубочайшие соболезнования, мысли и молитвы семьям погибших», — написал Джокович на сербском языке на своей странице в соцсети Х.

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