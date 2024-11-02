Карен Хачанов — Уго Умбер: история личных встреч перед полуфиналом «Мастерса» в Париже

Сегодня, 2 ноября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Франции Уго Умбер, занимающий 18-ю строчку в рейтинге ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 18:30 мск.

Хачанов и Умбер впервые сыграют между собой на турнирах уровня ATP. В 2021 году они встречались в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Россиянин одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.