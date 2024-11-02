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Кэти Бултер вышла в финал турнира WTA-250 в Гонконге

Кэти Бултер вышла в финал турнира WTA-250 в Гонконге
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29-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер вышла в финал на турнире категории WTA-250 в Гонконге. В матче полуфинала она обыграла китаянку Юань Юэ (45-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Гонконг. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 09:00 МСК
Юань Юэ
45
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 2
6 		5 6
         
Кэти Бултер
29
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Бултер выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Юэ три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Кэти Бултер сыграет в финале турнира WTA в четвёртый раз в карьере, предыдущие три она выиграла. За титул на турнире в Гонконге британка поспорит с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и канадкой Лейлой Фернандес.

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