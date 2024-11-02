Кэти Бултер вышла в финал турнира WTA-250 в Гонконге

29-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер вышла в финал на турнире категории WTA-250 в Гонконге. В матче полуфинала она обыграла китаянку Юань Юэ (45-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Бултер выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Юэ три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Кэти Бултер сыграет в финале турнира WTA в четвёртый раз в карьере, предыдущие три она выиграла. За титул на турнире в Гонконге британка поспорит с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и канадкой Лейлой Фернандес.