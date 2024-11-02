Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Уго Умбер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Мастерса» в Париже

Карен Хачанов — Уго Умбер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Мастерса» в Париже
Комментарии

Сегодня, 2 ноября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится полуфинальный матч, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Франции Уго Умбер, занимающий 18-ю строчку в рейтинге ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 18:30 мск.

Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 18:30 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Хачанов и Умбер впервые сыграют между собой на турнирах уровня ATP.

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Сетка «Мастерса» в Париже
Календарь «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android