«Это была настоящая битва». Руне — о матче с де Минором в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над 10-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором (6:4, 4:6, 7:5) в четвертьфинале «Мастерса» в Париже (Франция).

«Это была настоящая битва на протяжении всего матча. У меня было много возможностей, которыми я не смог воспользоваться, и это было очень неприятно, но я оставался спокойным, мне удавалось бороться и находить решения. Я очень уважаю Алекса, он сложный соперник. Он всегда заставляет тебя отбивать много атак, поэтому я сказал себе, что нужно больше двигаться, чтобы победить. Тактически я сыграл очень хорошо в первом и третьем сетах. Во втором сете он диктовал свои условия, но я в восторге от того, как справился с ситуацией», — сказал Руне на послематчевой пресс‐конференции.

В матче за выход в финал турнира в столице Франции Руне сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Напомним, датский теннисист является победителем «Мастерса» в Париже в 2022 году.