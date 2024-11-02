Диана Шнайдер — Лейла Фернандес: россиянка забрала 1-й сет в полуфинале турнира в Гонконге

В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге проходит матч 1/2 финала, в котором встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и действующая чемпионка соревнований представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 32-ю строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Канады.

В первом сете теннисистки по два раза брали подачу друг друга. При счёте 4:4 россиянка сделала третий брейк и довела партию до победы — 6:4.

Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября.