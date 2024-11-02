Диана Шнайдер — Лейла Фернандес: россиянка забрала 1-й сет в полуфинале турнира в Гонконге
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В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге проходит матч 1/2 финала, в котором встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и действующая чемпионка соревнований представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 32-ю строчку в мировом рейтинге.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Канады.
Гонконг. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
32
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
В первом сете теннисистки по два раза брали подачу друг друга. При счёте 4:4 россиянка сделала третий брейк и довела партию до победы — 6:4.
Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября.
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