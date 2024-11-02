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Диана Шнайдер — Лейла Фернандес: россиянка забрала 1-й сет в полуфинале турнира в Гонконге

Диана Шнайдер — Лейла Фернандес: россиянка забрала 1-й сет в полуфинале турнира в Гонконге
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В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге проходит матч 1/2 финала, в котором встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и действующая чемпионка соревнований представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 32-ю строчку в мировом рейтинге.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Канады.

Гонконг. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лейла Фернандес
32
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

В первом сете теннисистки по два раза брали подачу друг друга. При счёте 4:4 россиянка сделала третий брейк и довела партию до победы — 6:4.

Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября.

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