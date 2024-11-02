Жасмин Паолини — Елена Рыбакина: история личных встреч перед матчем Итогового турнира WTA

Сегодня, 2 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Фиолетовой группы, в котором встретятся четвёртая и пятая ракетки мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина соответственно.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 19:30 мск.

Паолини и Рыбакина провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-2. Ещё одна игра должна была состояться между ними в феврале этого года на турнире в Дубае, но спортсменка из Казахстана не вышла на матч.

Итоговый турнир WTA пройдёт со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.