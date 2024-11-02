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«Это безумие, я Алькарас!» Уго Умбер — об ощущениях во время 1/4 финала «Мастерса» в Берси

«Это безумие, я Алькарас!» Уго Умбер — об ощущениях во время 1/4 финала «Мастерса» в Берси
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер признался, что чувствовал себя испанцем Карлосом Алькарасом во время тай-брейка в четвертьфинальном матче на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Напомним, спортсмен обыграл австралийца Джордана Томпсона (6:2, 7:6 (7:4)).

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 21:20 МСК
Джордан Томпсон
28
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		7 7
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Я чувствовал себя Алькарасом! Сказал себе: «Стоп, что я делаю?» Когда чувствуешь, что за тебя болеют 15 000 человек, это тоже помогает. Это было невероятно. Я даже сказал себе: «Это безумие, я Алькарас!» — приводит слова Умбера We love tennis.

За выход в финал домашнего «Мастерса» в Париже Уго Умбер поспорит с российским теннисистом Кареном Хачановым.

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