«Это безумие, я Алькарас!» Уго Умбер — об ощущениях во время 1/4 финала «Мастерса» в Берси

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер признался, что чувствовал себя испанцем Карлосом Алькарасом во время тай-брейка в четвертьфинальном матче на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Напомним, спортсмен обыграл австралийца Джордана Томпсона (6:2, 7:6 (7:4)).

«Я чувствовал себя Алькарасом! Сказал себе: «Стоп, что я делаю?» Когда чувствуешь, что за тебя болеют 15 000 человек, это тоже помогает. Это было невероятно. Я даже сказал себе: «Это безумие, я Алькарас!» — приводит слова Умбера We love tennis.

За выход в финал домашнего «Мастерса» в Париже Уго Умбер поспорит с российским теннисистом Кареном Хачановым.