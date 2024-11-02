«Это безумие, я Алькарас!» Уго Умбер — об ощущениях во время 1/4 финала «Мастерса» в Берси
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер признался, что чувствовал себя испанцем Карлосом Алькарасом во время тай-брейка в четвертьфинальном матче на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Напомним, спортсмен обыграл австралийца Джордана Томпсона (6:2, 7:6 (7:4)).
Париж. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 21:20 МСК
28
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
18
Уго Умбер
У. Умбер
«Я чувствовал себя Алькарасом! Сказал себе: «Стоп, что я делаю?» Когда чувствуешь, что за тебя болеют 15 000 человек, это тоже помогает. Это было невероятно. Я даже сказал себе: «Это безумие, я Алькарас!» — приводит слова Умбера We love tennis.
За выход в финал домашнего «Мастерса» в Париже Уго Умбер поспорит с российским теннисистом Кареном Хачановым.
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