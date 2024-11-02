Жасмин Паолини — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира WTA
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Сегодня, 2 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Фиолетовой группы, в котором встретятся четвёртая и пятая ракетки мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина соответственно.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 19:30 мск.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Также сегодня, 2 ноября, в другом матче Фиолетовой группы встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмой номер рейтинга WTA китаянка Чжэн Циньвэнь.
Итоговый турнир WTA пройдёт со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.
Комментарии
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