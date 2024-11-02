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Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция начнётся после 18:00

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция начнётся после 18:00
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Сегодня, 2 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч группового этапа, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Соболенко. Последний матч теннисистки провели в финале Уханя (6:3, 5:7, 6:3).

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира WTA - 2024
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