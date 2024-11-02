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Диана Шнайдер вышла в финал турнира в Гонконге, обыграв действующую чемпионку соревнований

Диана Шнайдер вышла в финал турнира в Гонконге, обыграв действующую чемпионку соревнований
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На хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге завершился матч 1/2 финала, в котором14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес, занимающую 32-ю строчку в мировом рейтинге — 6:4, 6:2

Гонконг. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лейла Фернандес
32
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Матч продолжался 1 час 28 минут. Россиянка выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Фернандес два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В матче за титул чемпионки соревнований в Гонконге Шнайдер сыграет с 29-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер, обыгравшей в полуфинале китаянку Юань Юэ (6:2, 5:7, 6:2).

Турнир в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября. Лейла Фернандес является действующей чемпионкой соревнований.

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