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Диана Шнайдер вышла в четвёртый финал WTA в 2024 году

Диана Шнайдер вышла в четвёртый финал WTA в 2024 году
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14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвёртый финал на турнире уровня WTA в 2024 году. Сегодня, 2 ноября, она обыграла канадку Лейлу Фернандес в полуфинале соревнований WTA-250 в Гонконге (6:4, 6:2).

Гонконг. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лейла Фернандес
32
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Отметим, что предыдущие три финала с участием Шнайдер закончились её победой. В феврале Диана победила на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В июне россиянка выиграла титул уровня WTA-500, победив на траве в Бад-Хомбурге (Германия), а в июле взяла трофей на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

В матче за титул чемпионки соревнований в Гонконге Шнайдер сыграет с 29-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер, обыгравшей в полуфинале китаянку Юань Юэ (6:2, 5:7, 6:2).

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