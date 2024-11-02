Диана Шнайдер вышла в четвёртый финал WTA в 2024 году
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14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвёртый финал на турнире уровня WTA в 2024 году. Сегодня, 2 ноября, она обыграла канадку Лейлу Фернандес в полуфинале соревнований WTA-250 в Гонконге (6:4, 6:2).
Гонконг. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
32
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Отметим, что предыдущие три финала с участием Шнайдер закончились её победой. В феврале Диана победила на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В июне россиянка выиграла титул уровня WTA-500, победив на траве в Бад-Хомбурге (Германия), а в июле взяла трофей на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).
В матче за титул чемпионки соревнований в Гонконге Шнайдер сыграет с 29-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер, обыгравшей в полуфинале китаянку Юань Юэ (6:2, 5:7, 6:2).
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