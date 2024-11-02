Диана Шнайдер вышла в четвёртый финал WTA в 2024 году

14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвёртый финал на турнире уровня WTA в 2024 году. Сегодня, 2 ноября, она обыграла канадку Лейлу Фернандес в полуфинале соревнований WTA-250 в Гонконге (6:4, 6:2).

Отметим, что предыдущие три финала с участием Шнайдер закончились её победой. В феврале Диана победила на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В июне россиянка выиграла титул уровня WTA-500, победив на траве в Бад-Хомбурге (Германия), а в июле взяла трофей на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

В матче за титул чемпионки соревнований в Гонконге Шнайдер сыграет с 29-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер, обыгравшей в полуфинале китаянку Юань Юэ (6:2, 5:7, 6:2).