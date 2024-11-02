«Синнер не согласится». Александр Зверев — о самом прогрессирующем игроке в 2024 году

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал слова грека Стефаноса Циципаса (11-й номер рейтинга) о том, что немецкий теннисист добился наибольшего прогресса среди всех игроков за последний год.

«Я думаю, Яннику Синнеру есть что сказать против этого (улыбается). Но я рад, что Стефанос так думает. Это большой комплимент для меня с его стороны. Так что спасибо ему за это.

Но я имею в виду, что стараюсь, работаю над собой, пробую разные вещи, это точно. Теннис не останавливается. Вы должны продолжать искать способы совершенствоваться. Видите, как играют сейчас Янник и Карлос, знаете ли, теннис становится таким быстрым и агрессивным, что, да, вам нужно искать способы улучшить свою игру», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, обыграв в 1/4 финала Стефаноса Циципаса со счётом 7:5, 6:3.

В этом году немецкий теннисист выиграл один турнир ATP («Мастерс» в Риме), также он был финалистом «Ролан Гаррос» — 2024. В случае выхода в финал «Мастерса» в Париже Зверев станет второй ракеткой мира.