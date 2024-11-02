Определились финалистки турнира WTA-250 в Цзюцзяне

Определилась пара финалисток на турнире категории WTA-250 в китайском Цзюцзяне. В матче за титул сойдутся 53-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова и 168-я ракетка мира швейцарка Виктория Голубич.

В полуфинале Шрамкова обыграла немку Лауру Зигемунд (101-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Словачка вышла в третий финал турнира WTA с сентября 2024, на её счету один титул — на соревнованиях WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Голубич разгромила первую сеяную соревнований чешку Мари Боузкову со счётом 6:1, 6:2. Швейцарка вышла в финал турнира WTA впервые с 2021 года. Она выигрывала один титул в карьере — в 2016 году.