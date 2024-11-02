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Определились финалистки турнира WTA-250 в Цзюцзяне

Определились финалистки турнира WTA-250 в Цзюцзяне
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Определилась пара финалисток на турнире категории WTA-250 в китайском Цзюцзяне. В матче за титул сойдутся 53-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова и 168-я ракетка мира швейцарка Виктория Голубич.

В полуфинале Шрамкова обыграла немку Лауру Зигемунд (101-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Словачка вышла в третий финал турнира WTA с сентября 2024, на её счету один титул — на соревнованиях WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Цзюцзян. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 11:30 МСК
Лаура Зигемунд
101
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Ребекка Шрамкова
53
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Голубич разгромила первую сеяную соревнований чешку Мари Боузкову со счётом 6:1, 6:2. Швейцарка вышла в финал турнира WTA впервые с 2021 года. Она выигрывала один титул в карьере — в 2016 году.

Цзюцзян. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 10:05 МСК
Мари Боузкова
49
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Виктория Голубич
168
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
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