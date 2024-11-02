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«Ещё нужно сделать КТ и сдать анализы». Александр Зверев — о проблемах с лёгкими

«Ещё нужно сделать КТ и сдать анализы». Александр Зверев — о проблемах с лёгкими
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём самочувствии и состоянии здоровья после того, как у него диагностировали пневмонию.

«Ещё нужно сделать КТ и сдать анализы. На следующей неделе я поеду в Берлин, чтобы пройти обследование.
Всё хорошо, я в порядке. Врачи сказали, что постепенно приду в норму, но, чтобы полностью восстановиться, нужно несколько месяцев, потому что это не та болезнь, которая проходит за одну-две недели. Нет такого, что я сильно устаю на корте или мне трудно дышать, но, если честно, здесь настолько быстрый корт, что редко бывают длинные розыгрыши. Мне кажется, это тоже немного помогает мне на этой неделе», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Из-за воспаления лёгких немецкий теннисист решил не участвовать в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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