Диана Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд после выхода в финал турнира в Гонконге

Российская теннисистка Диана Шнайдер обновит личный рейтинговый рекорд благодаря выходу в финал на турнире категории WTA-250 в Гонконге. Сегодня, 2 ноября, она обыграла канадку Лейлу Фернандес в полуфинале соревнований (6:4, 6:2).

Шнайдер станет 13-й ракеткой мира. Отметим, что прошлый сезон-2023 Диана завершила на 60-й позиции в рейтинге WTA.

Финал в Гонконге станет для россиянки четвёртым в 2024 году. Предыдущие три финала с участием Шнайдер закончились её победой. В феврале Диана победила на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В июне россиянка выиграла титул уровня WTA-500, победив на траве в Бад-Хомбурге (Германия), а в июле взяла трофей на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).