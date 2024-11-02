«Ему понравилась моя фотография». Кори Гауфф — о том, как попала в песню рэпера Тайлера

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как её имя попало в песню американского рэпера Тайлера The Creator из альбома CHROMAKOPIA.

«Это просто фантастика. Он прислал мне по электронной почте поздравления с победой на Открытом чемпионате Китая. Мы никогда раньше не общались. Ему понравилась моя фотография или что-то в этом роде, когда я выиграла Открытый чемпионат США.

Я была поклонницей Тайлера с 14 лет. В прошлом году посетила его концерт. У меня есть билеты на него и в этом году. Надеюсь, он исполнит эту песню. Было бы здорово увидеть это вживую», — написала теннисистка на своей странице в социальных сетях.

20-летняя Гауфф готовится выступить на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. Кори попала в «Оранжевую» группу, в которую также вошли полька Ига Швёнтек, американка Джессика Пегула и чешка Барбора Крейчикова.