Николай Давыденко рассказал, что нужно сделать Андрею Рублёву для выхода из кризиса

Бывший теннисист экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко рассказал, что может помочь Андрею Рублёву выйти из психологического кризиса.

«Отпустить себя. Отпустить свой результат. На самом деле, это единственный вариант, который он может сделать. Потому что он сейчас опускается в рейтинге, и очень сильно хочет вернуться, и оказывает сильное давление на себя. Плохие результаты ещё больше провоцируют Андрея на такие вот нервные срывы. Его сильное желание тренироваться и играть могут сделать ещё хуже, если он будет оказывать на себя психологическое давление», — сказал Давыденко в эфире телеграм-канала BetBoom Tennis.

Напомним, Рублёв в проигранном матче второго круга «Мастерса» в Париже с аргентинцем Франсиско Серундоло (6:7 (6:8), 6:7 (5:7) после одного из розыгрышей разбил своё колено ракеткой до крови.

Из-за раннего поражения на «Мастерсе» в Париже под угрозой находится попадание Рублёва на Итоговый турнир ATP — 2024, который пройдёт в итальянском Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.