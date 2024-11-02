Тренер Мпетчи Перрикара заявил, что Уго Умбер способен выиграть турнир «Большого шлема»

Эммануэль Планк, тренер французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара, считает, что 18-я ракетка мира Уго Умбер способен выиграть турнир «Большого шлема».

«Я тепло отношусь к Уго и уважаю его. Мы делимся какими-то вещами, нас его путь очень вдохновляет. У него в ракетке и в голове есть турнир «Большого шлема». Мы провели много времени вместе на корте, и, увидев, как он работает, думаю, в ногах у него это тоже есть», — приводит слова Планка We love tennis.

Сегодня, 2 ноября, Умбер сыграет в полуфинале домашнего «Мастерса» в Париже. За выход в финал он поспорит с российским теннисистом Кареном Хачановым.