Тренер Мпетчи Перрикара заявил, что Уго Умбер способен выиграть турнир «Большого шлема»
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Эммануэль Планк, тренер французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара, считает, что 18-я ракетка мира Уго Умбер способен выиграть турнир «Большого шлема».
«Я тепло отношусь к Уго и уважаю его. Мы делимся какими-то вещами, нас его путь очень вдохновляет. У него в ракетке и в голове есть турнир «Большого шлема». Мы провели много времени вместе на корте, и, увидев, как он работает, думаю, в ногах у него это тоже есть», — приводит слова Планка We love tennis.
Сегодня, 2 ноября, Умбер сыграет в полуфинале домашнего «Мастерса» в Париже. За выход в финал он поспорит с российским теннисистом Кареном Хачановым.
Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 18:30 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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Уго Умбер
У. Умбер
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