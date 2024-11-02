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Руседски: удивлюсь, если Джокович сыграет на Итоговом турнире

Руседски: удивлюсь, если Джокович сыграет на Итоговом турнире
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Финалист US Open — 1997 британец Грег Руседски выразил сомнение в участии серба Новака Джоковича в Итоговом турнире ATP — 2024, но не исключил, что он будет претендовать на победу на турнирах «Большого шлема» в 2025 году.

«Я удивлюсь, если он сыграет в Турине или вообще сыграет в теннис в этом сезоне, но никогда не стоит списывать его со счетов. Считаю, что, если Новак будет на 100% здоров и будет в форме, он снова сможет выиграть все турниры «Большого шлема».

Не стоит недооценивать Новака. Здоровье — это ваше богатство, чем старше вы становитесь, тем умнее вам приходится становиться, и он знает эти вещи. Он смотрел на Федерера и Надаля, смотрел на конкурентов и знает, что ему нужно изменить, чтобы победить таких игроков, как Синнер и Алькарас», — приводит слова Руседски Tennis365.

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