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Форхенд Дарьи Касаткиной в финале турнира в Нинбо признан лучшим ударом октября

Форхенд Дарьи Касаткиной в финале турнира в Нинбо признан лучшим ударом октября
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Форхенд российской теннисистки Дарьи Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) с соотечественницей Миррой Андреевой (6:0, 4:6, 6:4) признан лучшим ударом месяца. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Видео розыгрыша можно посмотреть на официальном сайте WTA.

В затяжном розыгрыше, который растянулся на 20 ударов, Касаткина в тяжёлой ситуации смогла ответить Андреевой и, подбежав к сетке, резко ударила под острым углом. Касаткина в это время вела со счётом 2:0 в первом сете и довела партию до победы.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Это был восьмой титул Касаткиной на турнирах WTA в одиночном разряде. В решающем сете её соперница вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.

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