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Александр Зверев стал первым финалистом «Мастерса» в Париже

Александр Зверев стал первым финалистом «Мастерса» в Париже
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/2 финала он обыграл датчанина Хольгера Руне (13-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 16:10 МСК
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Зверев допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти (40%). На счету Руне три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Также оба теннисиста выполнили по девять подач навылет.

За победу в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев поборется с победителем матча между французом Уго Умбером и россиянином Кареном Хачановым. Их встреча начнётся примерно в 18:30 мск.

Календарь "Мастерса" в Париже
Таблица "Мастерса" в Париже
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