Александр Зверев стал первым финалистом «Мастерса» в Париже
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/2 финала он обыграл датчанина Хольгера Руне (13-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 16:10 МСК
13
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Зверев допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти (40%). На счету Руне три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Также оба теннисиста выполнили по девять подач навылет.
За победу в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев поборется с победителем матча между французом Уго Умбером и россиянином Кареном Хачановым. Их встреча начнётся примерно в 18:30 мск.
Комментарии
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