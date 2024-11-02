Александр Зверев стал первым финалистом «Мастерса» в Париже

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче 1/2 финала он обыграл датчанина Хольгера Руне (13-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Зверев допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти (40%). На счету Руне три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Также оба теннисиста выполнили по девять подач навылет.

За победу в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев поборется с победителем матча между французом Уго Умбером и россиянином Кареном Хачановым. Их встреча начнётся примерно в 18:30 мск.