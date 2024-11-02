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Роман Сафиуллин вышел в финал челленджера в Братиславе, обыграв Кея Нисикори

Роман Сафиуллин вышел в финал челленджера в Братиславе, обыграв Кея Нисикори
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59-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финальный раунд турнира серии «челленджер» в Братиславе (Словакия). В матче 1/2 финала Сафиуллин со счётом 6:4, 6:3 обыграл бывшую четвёртую ракетку мира японца Кея Нисикори.

Встреча Сафиуллина с Нисикори продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Роман девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных (43%). На счету Нисикори один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В финале соревнований Сафиуллин сразится с победителем матча между хорватом Дино Призмичем и бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.

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