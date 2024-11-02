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Каролина Возняцки показала, в каком образе праздновала Хэллоуин с семьёй

Каролина Возняцки показала, в каком образе праздновала Хэллоуин с семьёй
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Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки показала костюм на Хэллоуин, где её семья предстала в образах по мотивам мультфильма «101 далматинец».

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

«Счастливого Хэллоуина от Круэллы де Виль, ловца собак и наших далматинцев!» — написала Возняцки в социальных сетях.

Напомним, Каролине Возняцки 34 года. Последний раз она выходила на корт на турнире «Большого шлема» US Open — 2024. Тогда она дошла до четвёртого круга, уступив бразильской теннисистке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 2:6, 6:3, 3:6.

В 2020-м у датчанки была попытка завершить карьеру, однако в 2023-м она вновь вернулась на корт после рождения двух детей.

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