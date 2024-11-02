Александр Зверев прокомментировал выход во второй финал «Мастерса» в Париже в карьере
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Ранее в матче 1/2 финала он обыграл датчанина Хольгера Руне (13-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 16:10 МСК
13
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Я чувствую, что немного усложнил себе задачу по ходу матча, но ведь Руне — чемпион. Возможно, это его любимый турнир и любимый корт. Но я счастлив быть здесь в своём втором финале. Я с нетерпением жду завтрашнего финала», — сказал Зверев на корте после матча.
Напомним, Зверев является финалистом «Мастерса» в Париже — 2020. Тогда в титульной встрече он проиграл россиянину Даниилу Медведеву (7:5, 4:6, 1:6).
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