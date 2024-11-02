Александр Зверев прокомментировал выход во второй финал «Мастерса» в Париже в карьере

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Ранее в матче 1/2 финала он обыграл датчанина Хольгера Руне (13-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Я чувствую, что немного усложнил себе задачу по ходу матча, но ведь Руне — чемпион. Возможно, это его любимый турнир и любимый корт. Но я счастлив быть здесь в своём втором финале. Я с нетерпением жду завтрашнего финала», — сказал Зверев на корте после матча.

Напомним, Зверев является финалистом «Мастерса» в Париже — 2020. Тогда в титульной встрече он проиграл россиянину Даниилу Медведеву (7:5, 4:6, 1:6).