«Люди всегда говорят, что группа сильна». Пегула — о жеребьёвке Итогового чемпионата WTA

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о жеребьёвке на Итоговом чемпионате WTA — 2024.

«Думаю, в моей группе мне нравятся некоторые матчи. Чувствую, что, по крайней мере, обыгрывала всех в своей группе. Это не значит, что я обыграю их на этой неделе, но это придаёт мне немного уверенности в том, что знакома с ними и могу одержать победу. Люди всегда говорят, что каждая группа сильна, потому что в ней собраны лучшие игроки мира. Думаю, это будет просто испытание, в первую очередь психологическое, попытка понять, что нужно сделать, чтобы победить лучших игроков мира», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Напомним, Джессика Пегула попала в оранжевую группу, где встретится с Кори Гауфф, Барбарой Крейчиковой и Игой Швёнтек.