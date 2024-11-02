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«Люди всегда говорят, что группа сильна». Пегула — о жеребьёвке Итогового чемпионата WTA

«Люди всегда говорят, что группа сильна». Пегула — о жеребьёвке Итогового чемпионата WTA
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о жеребьёвке на Итоговом чемпионате WTA — 2024.

«Думаю, в моей группе мне нравятся некоторые матчи. Чувствую, что, по крайней мере, обыгрывала всех в своей группе. Это не значит, что я обыграю их на этой неделе, но это придаёт мне немного уверенности в том, что знакома с ними и могу одержать победу. Люди всегда говорят, что каждая группа сильна, потому что в ней собраны лучшие игроки мира. Думаю, это будет просто испытание, в первую очередь психологическое, попытка понять, что нужно сделать, чтобы победить лучших игроков мира», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Напомним, Джессика Пегула попала в оранжевую группу, где встретится с Кори Гауфф, Барбарой Крейчиковой и Игой Швёнтек.

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