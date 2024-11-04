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Арина Соболенко выложила видео с участницами Итогового турнира, где они показывают наряды

Арина Соболенко выложила видео с участницами Итогового турнира, где они показывают наряды
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила видео со всеми участницами Итогового турнира, в котором девушки демонстрируют свои наряды.

Напомним, в результате жеребьёвки в Фиолетовую группу попали Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия) и китаянка Чжэн Циньвэнь. В Оранжевой группе сыграют Кори Гауфф (США), Ига Швёнтек (Польша), Джессика Пегула (США) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Вчера, 3 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл второй игровой день Итогового чемпионата WTA. Свои матчи сыграли Пегула и Гауфф, Швёнтек и Крейчикова.

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