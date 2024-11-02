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Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA

Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA
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Сегодня, 2 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился матч группового этапа, в котором встретились первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу Соболенко.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Соболенко три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Циньвэнь семь эйсов, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

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