Арина Соболенко высказалась о победе над Чжэн Циньвэнь в матче Итогового чемпионата WTA

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над седьмой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь в матче группового этапа на Итоговом чемпионате WTA — 2024.

«Она такой великий игрок. У нас всегда были отличные поединки. Она играет в агрессивный теннис. Заставляла меня вступать в игру и идти вперёд. Именно поэтому я показываю свой лучший теннис. Очень рада первой победе. Она такая сложная соперница», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В следующем матче группового этапа Арина Соболенко встретится с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини. Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.