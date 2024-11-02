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Арина Соболенко высказалась о победе над Чжэн Циньвэнь в матче Итогового чемпионата WTA

Арина Соболенко высказалась о победе над Чжэн Циньвэнь в матче Итогового чемпионата WTA
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над седьмой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь в матче группового этапа на Итоговом чемпионате WTA — 2024.

«Она такой великий игрок. У нас всегда были отличные поединки. Она играет в агрессивный теннис. Заставляла меня вступать в игру и идти вперёд. Именно поэтому я показываю свой лучший теннис. Очень рада первой победе. Она такая сложная соперница», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

В следующем матче группового этапа Арина Соболенко встретится с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини. Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.

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