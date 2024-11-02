«Это моя мечта». Соболенко — о возможности выиграть Итоговый чемпионат WTA

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о возможности выиграть Итоговый чемпионат WTA — 2024.

«Для меня это значит всё. Это моя мечта. Очень много работала в последние годы, с самого начала своей карьеры. Очень надеюсь, что однажды смогу подержать в руках этот красивый трофей», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В первом матче Итогового чемпионата WTA Арина Соболенко обыграла седьмую ракетку мира китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4. Далее она встретится с Жасмин Паолини из Италии.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.