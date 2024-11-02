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Зверев больше всех из игроков, рождённых во время и после 90-х, выходил в финал «Мастерса»

Зверев больше всех из игроков, рождённых во время и после 90-х, выходил в финал «Мастерса»
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в 12-й раз в карьере вышел в финал на турнире серии «Мастерс». Сегодня, 2 ноября, в матче 1/2 финала соревнований данной категории в Париже (Франция) он обыграл датчанина Хольгера Руне (6:3, 7:6 (7:4)). По этому показателю Зверев также является самым успешным игроком, родившимся с момента создания формата в 1990 году. Он обошёл бывшего теннисиста, шестикратного победителя турниров «Большого шлема» немца Бориса Беккера (11 финалов).

Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 16:10 МСК
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Напомним, за победу в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев поборется с победителем матча между французом Уго Умбером и россиянином Кареном Хачановым.

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