Зверев больше всех из игроков, рождённых во время и после 90-х, выходил в финал «Мастерса»
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в 12-й раз в карьере вышел в финал на турнире серии «Мастерс». Сегодня, 2 ноября, в матче 1/2 финала соревнований данной категории в Париже (Франция) он обыграл датчанина Хольгера Руне (6:3, 7:6 (7:4)). По этому показателю Зверев также является самым успешным игроком, родившимся с момента создания формата в 1990 году. Он обошёл бывшего теннисиста, шестикратного победителя турниров «Большого шлема» немца Бориса Беккера (11 финалов).
Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 16:10 МСК
13
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
3
Александр Зверев
А. Зверев
Напомним, за победу в финале «Мастерса» в Париже Александр Зверев поборется с победителем матча между французом Уго Умбером и россиянином Кареном Хачановым.
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