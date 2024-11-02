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Неймар провёл жеребьёвку в матче Рыбакиной и Паолини на Итоговом чемпионате WTA

Неймар провёл жеребьёвку в матче Рыбакиной и Паолини на Итоговом чемпионате WTA
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Нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар бросил монету перед стартом матча пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной и четвёртой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини на Итоговом чемпионате WTA.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт личных встреч теннисисток 3-2 в пользу итальянки. Она оказалась сильнее Рыбакиной в Цинциннати-2023, Дубае-2024 и на «Ролан Гаррос» — 2024.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
6
6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Итоговый турнир WTA пройдёт со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

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