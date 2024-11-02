Хачанов — четвёртый несеяный, достигший нескольких полуфиналов на «Мастерсе» в Париже
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал четвёртым несеяным игроком в истории, который смог достичь нескольких стадий 1/2 финала на «Мастерсе» в Париже. По этому показателю его обгоняют только француз Микаэль Льодра, американец Джон Иснер и болгарин Григор Димитров. В момент написания новости Хачанов борется за выход в финал турнира в Париже. Стартовая партия на тай-брейке закончилась победой россиянина со счётом 7:6 (8:6).
Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 18:40 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|1
18
Уго Умбер
У. Умбер
В финал соревнований ранее уже вышел третья ракетка мира немец Александр Зверев, обыгравший датчанина Хольгера Руне (13-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
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