Хачанов — четвёртый несеяный, достигший нескольких полуфиналов на «Мастерсе» в Париже

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал четвёртым несеяным игроком в истории, который смог достичь нескольких стадий 1/2 финала на «Мастерсе» в Париже. По этому показателю его обгоняют только француз Микаэль Льодра, американец Джон Иснер и болгарин Григор Димитров. В момент написания новости Хачанов борется за выход в финал турнира в Париже. Стартовая партия на тай-брейке закончилась победой россиянина со счётом 7:6 (8:6).

В финал соревнований ранее уже вышел третья ракетка мира немец Александр Зверев, обыгравший датчанина Хольгера Руне (13-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).