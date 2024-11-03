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Александр Зверев догнал Янника Синнера по количеству побед в сезоне

Александр Зверев догнал Янника Синнера по количеству побед в сезоне
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев догнал лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера по количеству побед в сезоне. Оба теннисиста имеют в своём активе 65 выигранных матчей по итогам года.

На третьем месте по этому показателю находится нынешняя вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (52 победы). Четвёртую строчку занял финалист US Open — 2024 американец Тейлор Фриц (49), пятую — норвежец Каспер Рууд (48).

Напомним, сегодня, 2 ноября, Зверев в 12-й раз в карьере вышел в финал на турнире серии «Мастерс». В титульном матче он встретится с Уго Умбером, который ранее обыграл Карена Хачанова.

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