Соболенко опередила Швёнтек по количеству побед над игроками топ-10 в 2024 году
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала лидером в 2024 году по количеству побед над игроками из топ-10 рейтинга. На её счету 10 побед. Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек имеет в активе девять побед.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
02 ноября 2024, суббота. 18:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|4
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Сегодня, 2 ноября, Арина Соболенко в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA — 2024 обыграла седьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4. Далее она встретится с Жасмин Паолини из Италии. В воскресенье, 3 ноября, Ига Швёнтек сыграет с Барбарой Крейчиковой из Чехии. Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек.
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