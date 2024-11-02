Соболенко опередила Швёнтек по количеству побед над игроками топ-10 в 2024 году

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала лидером в 2024 году по количеству побед над игроками из топ-10 рейтинга. На её счету 10 побед. Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек имеет в активе девять побед.

Сегодня, 2 ноября, Арина Соболенко в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA — 2024 обыграла седьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4. Далее она встретится с Жасмин Паолини из Италии. В воскресенье, 3 ноября, Ига Швёнтек сыграет с Барбарой Крейчиковой из Чехии. Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек.