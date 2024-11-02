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Карен Хачанов — Уго Умбер: россиянин уступил во втором сете полуфинала в Париже

Карен Хачанов — Уго Умбер: россиянин уступил во втором сете полуфинала в Париже
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В эти минуты завершился второй сет полуфинального матча на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция), в котором играют 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и представитель Франции Уго Умбер, занимающий 18-ю строчку в рейтинге ATP. Второй сет забрал Умбер со счётом 6:4. Так как стартовая партия осталась за Хачановым, в матче будет решающий сет. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 18:40 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 8 		4 2
6 6 		6 1
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Хачанов и Умбер впервые сыграют между собой на турнирах уровня ATP.

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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