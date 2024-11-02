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Карен Хачанов уступил Уго Умберу в полуфинале «Мастерса» в Париже

Карен Хачанов уступил Уго Умберу в полуфинале «Мастерса» в Париже
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в финал турнира серии «Мастерс» (последний в 2024 году) в Париже (Франция). В матче 1/2 финала Хачанов со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 3:6 уступил 18-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу.

Париж. 1/2 финала
02 ноября 2024, суббота. 18:40 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 3
6 6 		6 6
         
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Встреча Хачанова с Умбером продлилась 2 часа и 46 минут. В её рамках Карен 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%). На счету Умбера девять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале турнира в Париже Умбер сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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