Карен Хачанов уступил Уго Умберу в полуфинале «Мастерса» в Париже

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в финал турнира серии «Мастерс» (последний в 2024 году) в Париже (Франция). В матче 1/2 финала Хачанов со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 3:6 уступил 18-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу.

Встреча Хачанова с Умбером продлилась 2 часа и 46 минут. В её рамках Карен 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%). На счету Умбера девять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале турнира в Париже Умбер сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.