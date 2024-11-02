Арина Соболенко поделилась фото с Неймаром на Итоговом чемпионате WTA

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фотографией с нападающим саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймаром на Итоговом чемпионате WTA — 2024. Сегодня, 2 ноября, Арина Соболенко обыграла седьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь в первом матче Итогового чемпионата WTA — 2024 со счётом 6:3, 6:4.

Фото: Из социальных сетей Арины Соболенко

Ранее стало известно, что Неймар бросил монету перед стартом матча пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной и четвёртой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини. Итоговый турнир WTA пройдёт со 2 по 9 ноября. Действующая чемпионка — Ига Швёнтек из Польши.