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Арина Соболенко поделилась фото с Неймаром на Итоговом чемпионате WTA

Арина Соболенко поделилась фото с Неймаром на Итоговом чемпионате WTA
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фотографией с нападающим саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймаром на Итоговом чемпионате WTA — 2024. Сегодня, 2 ноября, Арина Соболенко обыграла седьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь в первом матче Итогового чемпионата WTA — 2024 со счётом 6:3, 6:4.

Фото: Из социальных сетей Арины Соболенко

Ранее стало известно, что Неймар бросил монету перед стартом матча пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной и четвёртой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини. Итоговый турнир WTA пройдёт со 2 по 9 ноября. Действующая чемпионка — Ига Швёнтек из Польши.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Таблица Итогового чемпионата WTA
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